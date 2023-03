Há mais um 'eléctrico' da Kia a caminho: conheça o Concept EV5

Uma semana se passou após a revelação do novo Kia EV9 mas a construtora sul-coreana tem mais um trunfo para a electromobilidade.

Mais pequeno e compacto, o Concept EV5 segue as pisadas estéticas do SUV de sete lugares, com as suas formas poligonais repleta de arestas a darem-lhe uma forte personalidade.

Embora sejam desconhecidas as suas dimensões, percebe-se que não será um carro pequeno.

A frente minimalista e robusta é complementada por uma linha de cintura bem vincada e por uma área envidraçada generosa.

O apetite para o fora de estrada reflecte-se no desenho das cavas das rodas para receber jantes em liga leve de 21 polegadas.

Há pormenores que deverão ficar de fora do modelo de produção que deverá chegar ao mercado chinês até ao final do ano, como as câmaras laterais a servirem de retrovisores e as portas traseiras "suicidas".

Aliás, esta solução prescinde do pilar B de maneira a oferecer um amplo espaço de entrada para o habitáculo, definido por quatro bancos individuais que podem rodar até 90 graus.

O interior segue as linhas depuradas da carroçaria: o tabliê muito limpo suporta apenas um visor longitudinal a unir o painel de instrumentos e o ecrã táctil multimédia, com o volante a ter um formato octogonal.

Pormenor original é o banco corrido no porta-bagagens com uma pequena mesa à frente, que depois podem ser ocultados como piso de carga.

Não há informações técnicas sobre os sistemas motrizes deste "eléctrico", mas que deverá versões com um e dois motores, nem sequer a capacidade e autonomia da bateria.

Sabe-se apenas que o Concept EV5 será construído sobre a plataforma E-GMP em que já são montados os Kia EV6 e Hyundai Ioniq 5.

E, se já está mais ou menos definido a data de lançamento na China, nada se sabe sobre a sua chegada ao mercado europeu.

