Há mais um BMW M3 que pertenceu a Paul Walker à venda

Ainda se lembra dos cinco BMW M3 Lighweight e dois BMW M3 (E30) do actor Paul Walker que foram leiloados há uns meses por mais de dois milhões de euros? Pois bem, há mais um BMW M3 (E30) da colecção do actor à venda.

Com apenas 12.248 milhas percorridas, o equivalente a 21.320 quilómetros, este M3 (E30) de 1991 encontra-se em muito bom estado e aparece agora à venda no eBay pelo stand "Reserve Auto Group", uma empresa com sede no Texas (EUA).

Apesar de esta ser uma unidade com as especificações dos Estados Unidos, equipa os mesmos faróis OEM Hella das versões vendidas na Europa, ainda que os originais possam ser reinstalados.

Quanto à pintura vermelha, ainda é a original, ao contrário das jantes de 16’’, "roubadas" a um M3 Sport Evolution. As originais, de 15 polegadas, também podem voltar a ser instaladas.

Equipado com um bloco de quatro cilindros atmosférico com 2.3 litros de capacidade que produz 194 cv de potência, conta com tracção traseira e está associado a uma caixa manual de cinco velocidades.

Este modelo está à venda por 149.980 dólares, o equivalente a 138 mil euros. É uma pequena fortuna, mas é este o preço a pagar por um M3 quase imaculado que pertenceu a Paul Walker, actor que faleceu em Novembro de 2013, após um trágico acidente.