 Pesquisa
Super Carros

Gunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cv

12:10 - 26-10-2026
 
 
Gunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cv
Gunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cvGunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cv

Pôr as mãos no volante dum Porsche 911 Turbo é sempre uma "festa" para saborear todo o poder deste super desportivo mas tudo muda de figura quando se trata duma edição especial com mais de 870 cv de potência.

Brundle Edition Turbo é o bólide preparado pela Gunther Werks a pedido de Charlie Brundle para homenagear o pai Martin Brundle, ex-piloto de Fórmula 1 e vencedor das 24 Horas de Le Mans em 1990 com um Jaguar XJR-12.

O projecto tem igualmente uma dimensão pessoal para a filha pois, tendo crescido no mundo do automobilismo, queria traduzir os feitos do pai num carro que também simbolizasse a relação entre ambos.

Tributo reconhecido

Limitada a cinco exemplares, esta edição muito especial é realçada de imediato pela pintura perlada em dois tons inspirada num dos antigos capacetes de corrida daquele ás.

Atrás, a habitual inscrição Porsche dá lugar a Brundle, enquanto as iniciais do nome do piloto estão "gravadas" nos encostos de cabeça dos bancos.

Nem as jantes de 18 polegadas em magnésio forjado nem as soleiras das portas escapam à assinatura, com o conjunto a ser completado por um capacete assinado pelo próprio Martin Brundle.

A homenagem prossegue a bordo, num ambiente de pura competição, com uma das citações favoritas do piloto: "A parte mais importante do carro é a ‘porca’ que segura o volante" ou, mais singelamente, o próprio piloto!

Mais do que poderoso

Sob a carroçaria exclusiva desenvolvida pela Gunther Werks está uma mecânica avassaladora: um seis cilindros em linha biturbo de 4.0 litros com uns delirantes 862 cv e 813 Nm.

E, para os mais "porchistas" mais puros, todo esse poder é "passado" exclusivamente às rodas traseiras através duma caixa manual de seis relações.

O controlo destes números em estrada é assegurada por uma suspensão específica com braços triangulares duplos, uma carga aerodinâmica particularmente generosa e discos de travão carbono-cerâmicos da Brembo.

Não foram avançados preços para este Brundle Edition Turbo mas deverá aproximar-se de 1 milhão de euros, tendo em conta a exclusividade deste super desportivo e a reputação da preparadora californiana.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

PorschePorsche 911 TurboGunther WerksBrundle Edition
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

''Lagartas'' na neve: Toyota leva 5 Snowhunter Concept ao SEMA Show

''Lagartas'' na neve: Toyota leva 5 Snowhunter Concept ao SEMA Show

Diferente e ambicioso: Hyundai Ioniq 3 já tem reservas abertas

Diferente e ambicioso: Hyundai Ioniq 3 já tem reservas abertas

Dacia Striker ''derruba'' preços no segmento familiar… e já pode reservá-lo!

Dacia Striker ''derruba'' preços no segmento familiar… e já pode reservá-lo!

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.