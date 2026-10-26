Gunther Werks transfigura Porsche 911 Turbo num Brundle Edition de 860 cv

Pôr as mãos no volante dum Porsche 911 Turbo é sempre uma "festa" para saborear todo o poder deste super desportivo mas tudo muda de figura quando se trata duma edição especial com mais de 870 cv de potência.

Brundle Edition Turbo é o bólide preparado pela Gunther Werks a pedido de Charlie Brundle para homenagear o pai Martin Brundle, ex-piloto de Fórmula 1 e vencedor das 24 Horas de Le Mans em 1990 com um Jaguar XJR-12.

O projecto tem igualmente uma dimensão pessoal para a filha pois, tendo crescido no mundo do automobilismo, queria traduzir os feitos do pai num carro que também simbolizasse a relação entre ambos.

Tributo reconhecido

Limitada a cinco exemplares, esta edição muito especial é realçada de imediato pela pintura perlada em dois tons inspirada num dos antigos capacetes de corrida daquele ás.

Atrás, a habitual inscrição Porsche dá lugar a Brundle, enquanto as iniciais do nome do piloto estão "gravadas" nos encostos de cabeça dos bancos.

Nem as jantes de 18 polegadas em magnésio forjado nem as soleiras das portas escapam à assinatura, com o conjunto a ser completado por um capacete assinado pelo próprio Martin Brundle.

A homenagem prossegue a bordo, num ambiente de pura competição, com uma das citações favoritas do piloto: "A parte mais importante do carro é a ‘porca’ que segura o volante" ou, mais singelamente, o próprio piloto!

Mais do que poderoso

Sob a carroçaria exclusiva desenvolvida pela Gunther Werks está uma mecânica avassaladora: um seis cilindros em linha biturbo de 4.0 litros com uns delirantes 862 cv e 813 Nm.

E, para os mais "porchistas" mais puros, todo esse poder é "passado" exclusivamente às rodas traseiras através duma caixa manual de seis relações.

O controlo destes números em estrada é assegurada por uma suspensão específica com braços triangulares duplos, uma carga aerodinâmica particularmente generosa e discos de travão carbono-cerâmicos da Brembo.

Não foram avançados preços para este Brundle Edition Turbo mas deverá aproximar-se de 1 milhão de euros, tendo em conta a exclusividade deste super desportivo e a reputação da preparadora californiana.

Texto: P.R.S.

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