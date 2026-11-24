A BYD anunciou que vai recorrer da decisão dum tribunal holandês que proibiu a comercialização do seu Ti7 na União Europeia (UE)por alegada cópia do Land Rover Defender.

Desde sexta-feira que o SUV está impedido de ser comercializado na UE e de ser produzido na fábrica da construtora chinesa na Hungria, embora o modelo ainda não fosse fabricado naquela unidade.

Segundo a decisão preliminar, o desenho do veículo chinês viola os direitos de propriedade intelectual da Jaguar Land Rover (JLR), ao reproduzir "elementos característicos e distintivos" do Defender.

"A BYD manifesta o seu firme desacordo com a decisão e vai recorrer", afirmou em comunicado divulgado pela agência Lusa aquela que é actualmente a líder mundial de vendas de veículos eléctricos.

"O Ti7 é o resultado dos processos independentes de desenho da BYD, e não viola quaisquer direitos da JLR", acrescentou a BYD, que irá recorrer às vias legais para demonstrar que a "decisão está errada".

Fabricantes chinesas atentas

Recorde-se que a britânica JLR acusou a BYD de ter recorrido a técnicas de "engenharia inversa" para reproduzir o desenho do Defender; o seu modelo mais popular vendeu mais de 100 mil unidades em 2025.

Na sequência da acção judicial, as autoridades realizaram buscas às instalações da empresa chinesa na Holanda, visando a apreensão de documentos relacionados com o desenvolvimento do Ti7.

O modelo é comercializado sob a marca Fang Cheng Bao, lançada pela BYD em 2023 para competir no segmento dos "todo-o-terreno" de gama alta, dominado por fabricantes como a Toyota e a Land Rover.

Segundo especialistas do sector automóvel citados pela imprensa chinesa, as construtoras do país deverão seguir de perto a evolução do processo judicial face aos riscos legais associados à expansão internacional.

Pressão sobre lucros

A crescente aposta nos mercados estrangeiros surge numa altura em que o sector automóvel chinês enfrenta uma forte concorrência interna.

Tal situação acontece após vários anos de rápida expansão da produção de veículos eléctricos impulsionada por subsídios estatais.

O excesso de capacidade produtiva e o abrandamento da procura intensificaram a guerra de preços entre as fabricantes, o que causou pressão sobre as margens de lucro.

Segundo previsões do banco norte-americano JP Morgan, as construtoras chinesas deverão vender cerca de 2,5 milhões de veículos na Europa Ocidental em 2028, um aumento de 150% face ao milhão de unidades comercializadas no ano passado.

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