Guerra no Irão: em França já se acelera para atestar o depósito de combustível

A guerra no Irão iniciada na madrugada deste domingo está a 6.000 quilómetros de distância mas em França já se acelera para as estações de serviço para atestar o depósito do carro antes que dispare o preço do barril de petróleo.

Um curto vídeo, publicado na rede X nesta manhã de segunda-feira, mostra um aglomerado de automóveis à entrada do posto duma superfície comercial, embora sem que seja indicado o local.

Todavia, por trás dessa reacção "compreensível" reside um paradoxo: o pânico pelo previsível aumento nos preços corre o risco de provocar uma penúria nos combustíveis.

Recorde-se que, após o ataque dos Estados Unidos e de Israel, o governo do Irão bloqueou parcialmente o Estreito de Ormuz, via estratégica por onde passa todos os dias quase 20% do consumo mundial de petróleo.

O mero risco dum bloqueio prolongado é suficiente para gerar volatilidade no preço do barril de crude, com reflexos quase imediatos nos preços da gasolina e do gasóleo.

