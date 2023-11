Guerra eléctrica: Tesla baixa preços do Model S e Model X

A guerra de preços nos "eléctricos" não pára de subir de tom e tem a Tesla como a principal responsável nesta Black Friday.

A marca baixou os preços dos modelos mais caros do seu portefólio no nosso país, com reduções que chegam aos 20 mil euros em determinados casos.

O Model S é o melhor exemplo, com a versão com motor duplo a custar agora 96.990 euros.

Todavia, é o Model S Plaid com motor triplo e 1.020 cv a entusiasmar: a berlina passa a custar 111.990 euros quando antes custava 131.990 euros.

O Tesla Model X passou pelo mesmo tratamento, com a versão Dual Motor a custar agora 103.990 euros.

Já a versão Plaid, com a mesma configuração motriz e potência, desceu dos 135.990 euros para os 118.990 euros.



Os valores dos Tesla Model 3 e Model Y não foram alterado, com o primeiro a arrancar nos 39.990 euros e o segundo nos 45.490 euros.

