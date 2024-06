Guerra de preços: novo Hyundai Inster por menos de 25 mil euros?

A promessa de lançar em 2025 um "eléctrico" popular por menos de 25 mil euros começa a concretizar-se com as propostas avançadas por algumas (ainda poucas!) marcas automóveis.

A Hyundai é o mais recente exemplo com a estreia do novíssimo Inster no salão internacional da mobilidade de Busan, na Coreia do Sul.

O compacto urbano que dá entrada à linha 100% electrificada da marca é anunciado com uma autonomia até 355 quilómetros, ficando por saber a data de lançamento na Europa.

Robusto para a cidade

Um pequeno crossover eléctrico com a agilidade necessária para "furar" pelo tráfego intenso das grandes cidades mas recheado com as mais recentes evoluções tecnológicas nesse campo.

Assim se apresenta o novo Hyundai Inster, um citadino derivado do "térmico" Casper que a construtora vende na Coreia do Sul e na Índia.

Com 3,83 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,58 metros, apenas admite quatro adultos face a uma largura de 1,61 metros por 1,58 de altura, com a bagageira a ficar-se nos 280 litros.

As imagens avançadas realçam as suas linhas robustas, com dianteira definida pelos "piscas" e luzes diurnas LED, enquanto atrás são os farolins com gráficos pixelizados a "imitarem" os Ioniq 5 e Ioniq 6.

A personalização está na escolha da cor para a carroçaria, em contraste com o tejadilho em preto, na selecção das jantes, em ferro ou em liga leve com 15 ou 17 polegadas, e nos faróis LED.



Interior modular

O desenho do habitáculo poderá não ser dos mais modernos mas, mesmo assim, poder-se-á contar com um ecrã multimédia de 10,25 polegadas e com um painel de instrumentos digital no mesmo formato.

Logo abaixo estão os comandos físicos da climatização e os atalhos para as principais funções do sistema de infoentretenimento, juntando-se o carregador de telemóveis por indução e as entradas USB.

O espaço a bordo é modular quanto baste, com todos os assentos a poderem ser rebatidos, incluindo o do condutor, sendo dada a opção para um banco dianteiro corrido.

Câmara a 360 graus, assistência de prevenção a colisões frontais e no estacionamento e câmara de detecção de ângulo morto são alguns dos auxiliares à condução presentes no crossover.

Somam-se a manutenção na faixa de rodagem com velocidade de cruzeiro "inteligente" e as assistências à condução em auto-estrada e ao limite de velocidade, entre outras soluções.



Autonomias diferenciadas

O Hyundai Inster será proposto com uma motorização única, mas com potências e binários diferenciados, acoplada a baterias com diferentes capacidades.

A entrada na gama far-se-á com a versão Standard, com o motor a debitar 71,1 kW (97 cv) e 147 Nm, alinhado com uma bateria de 42 kWh para uma autonomia superior a 300 quilómetros.

Já a variante Long Range equipa um acumulador de 49 kWh para distâncias até 355 quilómetros, com o propulsor a oferecer 84,5 kWh (115 cv) e 147 Nm.

Arranques acelerados não fazem parte dos genes do compacto: o Standard demora 11,7 segundos para chegar aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 140 km/hora.

A variante Long Range baixa o sprint até aos 100 km/hora para os 10,6 segundos e eleva a velocidade de ponta para os 150 km/hora.



Chegada em 2025

Ambas as baterias são recarregáveis a 11 kW em corrente alternada ou a 120 kW em corrente contínua, demorando cerca de 30 minutos a carregá-las de dez a 80% nesta última opção.

Além da funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos, também são propostos um sistema de aquecimento de bateria e uma bomba de calor de alta eficiência.

O Hyundai Inster será primeiro lançado na Coreia do Sul já neste Verão, prevendo-se a chegada à Europa no início de 2025 ano com um preço de entrada na gama bem abaixo dos 25 mil euros.

Prevista está igualmente o lançamento da variante Inster Cross com um visual ainda mais vincado para pequenas aventuras fora do alcatrão.

