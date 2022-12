Guerra de derrapagens: Mustang contra Mustang

Nada melhor do que levar dois desportivos super vitaminados para as montanhas para ver quem faz as melhores derrapagens do momento.

A ideia foi concretizada no início deste mês por Vaughn Gittin Jr. com um Ford Mustang RTR Spec 5-D da Monster Energy.

À sua espera nas montanhas de Wilkesboro, na Carolina do Norte, estava Chelsea DeNofa, com o mesmo Mustang mas da Pennzoil BC Racing.

Certo é que o resultado final desta batalha peculiar entre os dois super desportivos foi impressionante.

