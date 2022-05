Já está na estrada o Lamborghini Huracán GT3 EVO2, o novíssimo super desportivo projectado e desenvolvido pela Squadra Corse com base no Huracán STO.

GT3 EVO2: um Lamborghini Huracán ainda mais feroz para as pistas

Além de partilhar inúmeros elementos estilísticos, o modelo de competição de tracção traseira equipa um bloco V10 naturalmente aspirado com 640 cv de potência.

Face ao Huracán GT3 EVO, a evolução do Huracán EVO homologado em 2019, o novo super carro para as pistas cumpre na íntegra os novos regulamentos técnicos da FIA 2022.

As soluções aerodinâmicas e o sistema de admissão, agora mais eficiente, são totalmente novos em relação ao modelo de estrada em que se baseia.

As entradas laterais foram substituídas por um snorkel no topo do tejadilho, para canalizar o fluxo de ar directamente para o motor.

Também a introdução de dez borboletas accionados por via electrónica nas válvulas de titânio aumentam a eficiência do V10.

O sistema projectado pela Lamborghini Squadra Corse está fixado ao motor por apenas quatro parafusos para facilitar os trabalhos de manutenção, nesta solução introduzida pela primeira vez no Essenza SCV12.

A carroçaria totalmente em fibra de carbono, criada em colaboração com o Centrol Stile da Lamborghini revela um design bem musculado.



Os novos divisores e difusor, assim como a parte inferior da carroçaria, foram concebidos para aumentar a eficiência aerodinâmica.

O piso em fibra de carbono, revestido com um fibra Zylon de alta resistência, assim como o novo difusor, geram uma maior força descendente do que no actual GT3 EVO.

Outras inovações incluem uma asa traseira montada em suportes de liga de alumínio que permitem um ajuste com maior precisão.

Também a gaiola de protecção foi redesenhada, ganhando agora dois pilares traseiros e novos painéis laterais em favo de mel, produzidos num composto de kevlar e fibra de carbono já testado no Essenza SCV12.



As janelas laterais em vidro acrílico são agora fixadas aos painéis das portas em fibra de carbono por parafusos para uma maior fiabilidade e rigidez estrutural.

O sistema de travagem foi actualizado com novas pinças e pastilhas de travão projectadas pela Squadra Corse para optimizar o desempenho em pista.

Essas soluções, combinadas com o controlo de tracção TCS e o sistema de travagem ABS, foram desenvolvidas para tornar o super desportivo em pisos de baixa aderência.

"O novo Huracán GT3 EVO2 não é simplesmente uma evolução do actual super desportivo", explica Giorgio Sanna, responsável pela divisão desportiva da Lamborghini.



"É um novo projecto que reforça a transferência tecnológica entre a divisão Motorsport e a própria marca", de maneira a ajudar a atingir a meta de 500 Huracán de competição.

O novo Lamborghini GT3 EVO2 começará a ser entregue a partir do segundo semestre de 2022, e a sua estreia em pista acontece em 2023 nas 24 Horas de Daytona, nos Estados Unidos

Já o actual Huracán GT3 EVO pode ser actualizado para as especificações do GT3 EVO2 através de um kit evolutivo.

