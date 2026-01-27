Grupo VW reforça recolha de dados automóveis para aumentar segurança na estrada

As marcas que integram o universo Volkswagen vão reforçar a optimização dos assistentes à condução pelo uso de dados de sensores e de imagem provenientes de veículos de clientes e de situações reais de tráfego.

Esses condutores poderão beneficiar destas melhorias com actualizações de software nas suas viaturas após o seu consentimento, em total conformidade com a legislação nacional e europeia em matéria de proteção de dados.

No seu trabalho, os engenheiros concentram-se em cenários específicos nos quais os sistemas de assistência à condução são particularmente úteis.

Entre eles poderão incluir-se situações de tráfego com ciclistas e peões, como cruzamentos junto a escolas primárias, ou parques de estacionamento de supermercados movimentados.

A transmissão de dados pode ser desencadeada pelo assistente de travagem de emergência, por travagens manuais a fundo ou por manobras súbitas de evasão, sendo os dados de sensores e de imagem particularmente relevantes.

Estes incluem imagens de câmara da envolvência do veículo e resultados de detecção dos sensores do sistema de perceção do ambiente, bem como a direcção da marcha, velocidade e ângulo da direção.

Informações sobre as condições meteorológicas, de visibilidade e de iluminação também desempenham um papel importante nessa recolha.

O consentimento do cliente, que pode ser retirado em qualquer momento é o único requisito para a transferência e o tratamento dos dados através de vários canais, sendo implementado individualmente por cada marca.

Os modelos da Volkswagen Veículos de Passageiros dão o tiro de partida para o programa que irá alargar-se este mês a cerca de 40 países europeus, com Portugal incluído.

Seguir-se-ão posteriormente as propostas automóveis da Cupra, Skoda, Volkswagen Veículos Comerciais, Audi e Porsche.

