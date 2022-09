Grupo Renault leva seis estreias ao salão automóvel de Paris

O grupo Renault vai estar na máxima força no salão automóvel de Paris com seis estreias mundiais.

O novo Renault 4 eléctrico deverá ser a estrela maior das três novidades que a marca do losango irá revelar no certame que decorre de 17 a 23 de Outubro.

Na calha está igualmente o primeiro Kangoo E-Tech eléctrico concebido para famílias.

E, na conclusão dos festejos dos 50 anos do Renault 5, será revelado um protótipo desportivo que a marca afirma ser completamente disruptivo.

O construtor gaulês irá também exibir o Mégane E-Tech Electric e o Austral E-Tech Hybrid, naquela que será a primeira revelação pública do SUV.

Quanto à Dacia, será mostrada a fase final da transformação da sua identidade visual em toda a sai gama de modelos.

Do lado da Alpine, terá estreia mundial um novo concept car que encarna o futuro dos seus produtos, assim como a sua estratégia desportiva.

Já a Mobilize, marca dedicada a novas soluções de mobilidade, apresentará a sua visão para as deslocações urbanas, com especial foco no Mobilize Duo.

Concebido para a partilha de automóveis em ambiente citadino, terá uma gama de serviços associados para facilitar a mobilidade de pessoas e bens. Serão também as destacadas as suas soluções energéticas e a sua visão no campo da energia.

Quanto à Hyvia, insígnia formada pelo grupo Renault e pela Plug, irá exibir os modelos Van, City Bus, Chassis Cab movidos a hidrogénio. Em destaque estará a estreia da Hyvia Master Van H2-Tech na sua versão de produção.

