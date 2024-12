Grupo Renault atenta à fusão entre Nissan e Honda

O comunicado à imprensa é curto e incisivo quanto baste na reacção ao anúncio feito esta segunda-feira sobre a provável fusão entre Nissan, Honda e Mitsubishi.

"A Renault tomou nota dos anúncios feitos hoje pela Nissan e Honda, que ainda estão em fase preliminar", avança o conglomerado automóvel.

"Como principal accionista da Nissan, considerará todas as opções no melhor interesse do drupo e dos seus accionistas.

E, quase em jeito de crítica às negociações em curso, explica que "continuará a executar a sua estratégia e a implementar projectos que criam valor para o grupo, incluindo os lançados no âmbito da Aliance.

A aliança Renault-Nissan começou em 1999, com a empresa francesa a investir cerca de 3,7 mil milhões de euros na fabricante japonesa devido às dificuldades financeiras por que ela passava.

