Grupo Auto-Industrial: Changan e Forthing juntas na Solmotor

As chinesas Changan e Forthing, que estão a dar os primeiros passos no nosso país no mercado nacional pelas mãos do Grupo Auto-Industrial, serão importadas e distribuídas pela Solmotor S.A.

Integrante do conglomerado português, à frente da empresa estarão Sérgio Gonçalves como director comercial, e Pedro Galvão como director de pós-venda e logística, com ambos a reportarem a Alfredo Leite Santos, administrador do GAI.

Ambas as insígnias irão operar de forma complementar no que respeita à oferta e à tipologia de produto, para uma resposta mais abrangente às exigências do mercado nacional.

Do portefólio da Changan faz parte apenas o Deepal S07, um SUV definido pelas linhas dinâmicas, a dar corpo a uma motorização 100% eléctrica com 160 kW (218 cv), com a bateria de 80 kWh a permitir até 475 quilómetros combinados.

Mais tarde chegará o também eléctrico Deepal S05, que celebrou a sua estreia europeia no recente salão automóvel de Munique, com os 175 kW (238 cv) alimentados pela bateria de 56,1 kWh para 420 quilómetros de distância.

Já a gama da Forthing é constituída por três modelos: o Friday assume-se como um SUV multi-energias com variantes térmicas, 100% híbridas ou totalmente eléctricas.

A representar os monovolumes de sete lugares está o U-Tour apoiado em motores térmicos com e sem GPL, enquanto a berlina S7 propõe 154 kW (209 cv) eléctricos, com a bateria LFP de 56,8 kWh a "dar" uns combinados 420 quilómetros.

As duas marcas contam com espaços próprios perfeitamente identificados, estando já operacionais as infra-estruturas de Lisboa, Porto, Cacém, Leiria e Coimbra, reforçadas com espaços em Viseu, Viana do Castelo, Portimão e Aveiro.

A implementação nacional continuará a alargar-se até ao final do ano no território continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

