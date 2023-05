Graphite Tech Edition: Ford Kuga ganha visual mais desportivo

Há uma nova série especial para o Ford Kuga: a linha Graphite Tech Edition combina actualizações estéticas únicas com tecnologias de apoio ao condutor de última geração.

Em estreia absoluta na gama está a nova cor exterior Grey Matter para as variantes Plug-In Hybrid, EcoBlue Diesel, EcoBoost a gasolina e Hybrid.

O novo tom segue a tendência verificada no mercado europeu, já que representa 27% das vendas de automóveis novos.

A cor Grey Matter pretende formar um contraste ousado com as jantes em liga leve de 19 polegadas, com acabamento em preto brilhante, que são exclusivas da linha.

A somar a esta edição especial está o pacote de série Styling ST-Line, que inclui uma asa traseira de dimensão generosa e as pinças de travão em vermelho a despontarem por trás das rodas dianteiras.

Por dentro destacam-se os pedais e as soleiras das portas em liga leve, que reforçam o ambiente desportivo proporcionado pelo opcional Black Package.

O pacote inclui acabamentos em preto no tejadilho, capas dos espelhos retrovisores, entradas de ar dianteiras e asa traseira, bem como jantes em liga leve de 20 polegadas em preto brilhante.

Ainda de origem está o pacote Tecnologia com faróis LED e "máximos" anti-encadeamento, e um visor head-up com todos os dados de condução a serem replicados no pára-brisas ao estilo de um avião de combate

Já o pacote Assistência ao Condutor inclui câmara frontal, controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo com reconhecimento de sinais de trânsito, e assistência "inteligente" à velocidade.

A entrada na linha Graphite Tech Edition faz-se a partir dos 48.113 euros para a versão a gasolina 1.5 EcoBoost de 150 cv com caixa manual de seis relações.

