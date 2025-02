GR Sport reforça visual desportivo do Toyota Yaris Cross

O campeão de vendas da Toyota na Europa em 2024 foi agora revigorado com uma série de retoques que não se resumem apenas à estética.

Tendo como protagonista a variante GR Sport em estreia na gama, o crossover Yaris Cross ganha a nova cor Forest Green, podendo ser realçada opcionalmente com o tejadilho em preto.

Uma condução mais segura e fácil é proporcionada pela actualização do T-Mate no campo dos sistemas de segurança e assistência ao condutor, incluindo as mais recentes funcionalidades Safety Sense.

Uma melhor experiência de condução, nas palavras da Toyota, está patente no novo pacote multimédia Smart Connect e no painel de instrumentos de 12,3 polegadas totalmente personalizável.

Sob o capô mantêm-se as opções motrizes 100% híbridas de 116 e 130 cv, iguais às que equipam o Yaris Cross com o novo acabamento GR Sport.

Apelo aos sentidos

Esta variante distingue-se, em particular, pelo tom bicolor Storm Grey a realçar as suas linhas atléticas, a que se somam as novas jantes em liga leve de 18 polegadas e os logótipo decorativos desta linha.

São apenas detalhes a realçarem o espírito mais desportivo já que a grelha e a entrada de ar frontais, assim como o difusor traseiro, são bem mais agressivos do que a restante gama oferece.

O mesmo tom é dado a bordo, com toques distintivos no volante de três raios e nos encostos de cabeça, embora não haja qualquer evolução mecânica no crossover.

O renovado Yaris Cross, assim como a versão GR Sport, sobe à linha de montagem em Maio, ficando por saber a chegada aos concessionários nacionais e por que valores.

