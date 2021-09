Lewis Hamilton alcançou este domingo a 100.ª vitória no Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Rússia, numa corrida marcada pela chuva nas últimas voltas ao circuito de Sochi.





GP Rússia: Hamilton conquista 100.ª vitória da carreira

Saído da quarta posição, o campeºao mundial em título ultrapassou Lando Norris, da McLaren, Carlos Sainz, da Ferrari, e George Russell, Williams, que largaram das primeiras linhas da grelha.

Lando Norris, que arrancou na pole position, segurou a liderança na prova às últimas três voltas. Todavia, problemas de aderência à pista do seu McLaren, levou-o a cair para o sétimo lugar.

Já Max Verstappen, que saiu do último posto da grelha de partida após ser penalizado na qualificação, terminou na segunda posição, a 53,289 segundos de Hamilton.

Carlos Sainz, da Ferrari, fechou o pódio a por 1.02,475 minutos, seguido de Ricciardo, da McLaren, e Valtteri Bottas, da Mercedes.

Com este resultado, Hamilton recuperou a liderança do campeonato, com dois pontos de vantagem sobre Verstappen.

