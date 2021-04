Vai ser um fim-de-semana em cheio para todos os amantes do desporto automóvel, com a Fórmula 1 em óbvio lugar de destaque.





GP Portugal: saiba os horários de todas as corridas

Terceira etapa do Mundial de F1, o Grande Prémio de Portugal regressa ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, de 30 de Abril a 2 de Maio.

Ao contrário do ano passado, no entanto, os pilotos e bólides irão disputar a vitória perante as bancadas desoladoramente vazias devido à pandemia da Covid-19.

Saiba agora quais são os horários dos treinos livres, qualificações e corridas de todas as competições em disputa.

Sexta-feira, 30 de Abril

» 10h30 – Treinos Livres #1 do Campeonato de Portugal de Velocidade

» 11h30 – Treinos Livres #1 de Fórmula 1

» 12h55 – Treinos Livres #1 da EuroFormula Open

» 14h00 – Treinos Livres #2 do Campeonato de Portugal de Velocidade

» 15h00 – Treinos Livres #2 de Fórmula 1

» 16h25 – Treinos Livres #2 da EuroFormula Open

» 17h30 – Qualificação # 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade

» 17h50 – Qualificação # 2 do Campeonato de Portugal de Velocidade

Sábado, 1 de Maio

10h00 – Qualificação da EuroFormula Open

10h50 – Corrida #1 do Campeonato de Portugal de Velocidade

12h00 – Treinos Livres #3 de Fórmula 1

13h25 – Corrida #1 da EuroFormula Open

15h00 – Qualificação da Fórmula 1

16h25 – Corrida #2 da EuroFormula Open

17h30 – Corrida #2 do Campeonato de Portugal de Velocidade

Domingo, 2 de Maio

11h00 – Corrida #3 do Campeonato de Portugal de Velocidade

15h00 – Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1

As transmissões para o nosso país são asseguradas em exclusividade pela Eleven Sports.

