Na primeira corrida, realizada no sábado, o piloto português da DS Techetaah terminou na sexta posição, para no domingo ter sido obrigado a desistir por despiste.

O piloto português terminou a 11,624 segundos do vencedor, o brasileiro Lucas di Grassi (Audi), naquela que é a oitava prova da temporada.

O piloto da Audi deu a primeira vitória da temporada à marca germânica após a desclassificação do alemão Pascal Werhelein, da Porsche por uma infracção técnica.

Félix da Costa, que partiu da 11.ª posição da grelha de partida, chegou ao sétimo lugar após as primeiras voltas



Todavia, ao falhar na activação do primeiro dos dois attack mode que cada piloto tem disponíveis, caindo para 12.º lugar.

O piloto de Cascais voltou à carga e, aproveitando alguns incidentes à sua frente, chegou à sexta posição final.

Di Grassi bateu o alemão René Rast, da Audi, por 0,497 segundos, com o suíço Eduardo Mortara, da Venturi, a ficar em terceiro, a 2,774 segundos.

Na segunda prova corrida no domingo, o piloto português, que fez apenas o 22.º tempo na sessão de qualificação, desistiu após embater no muro de protecção do circuito, numa altura em que era 18.º classificado.





GP México: Félix da Costa cai para terceiro no Mundial de Fórmula E

O suíço Edoardo Mortara, da Venturi, venceu a corrida, deixando o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, na segunda posição, a 2,296 segundos, e o neozelandês Nick Cassidy, da Virgin em terceiro, a 4,169 segundos.

O volante da Venturi ascendeu ao comando do Mundial de Fórmula E, com 72 pontos, seguido pelo holandês Robin Frijns, da Virgin, com 62 pontos.

António Félix da Costa caiu para a terceira posição, agora com menos 12 do que o líder do campeonato.

A próxima corrida, que será novamente uma ronda dupla, acontece no fim-de-semana de 10 e 11 de julho em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

