GP Eifel: Hamilton vence e iguala recorde de Schumacher

É mais um recorde a juntar ao seu palmarés: Lewis Hamilton venceu este domingo, na Alemanha, o Grande Prémio de Eifel em Fórmula 1, igualando as 91 vitórias que Michael Schumacher conquistou entre 1992 e 2006.

O piloto britânico da Mercedes deixou o segundo classificado, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, a 4,470 segundos, e o australiano Daniel Ricciardo, da Renault, a 14,613 segundos.

O GP Eifel, corrido no circuito de em Nürburgring, foi a sétima vitória da temporada para Hamilton, em 11 corridas disputadas, que lidera o Mundial de Fórmula 1 com 230 pontos.

O finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipa, está na segunda posição, com 161 pontos, enquanto Max Verstappen está no terceiro lugar, com 147 pontos.

O "circo" da Fórmula regressa no fim-de-semana de 31 de Outubro a 1 de Novembro, com o Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?