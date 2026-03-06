Governo reduz ISP no gasóleo com gasolina a ficar de fora

Sem surpresa, o Governo já avançou com as medidas prometidas para mitigar (mas muito pouco) o aumento drástico dos preços dos combustíveis para a próxima segunda-feira.

Será uma "redução temporária e extraordinária" de 3,55 cêntimos por litro no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário.

Esta decisão surge na sequência do aumento previsto nos preços dos combustíveis na próxima semana, que deverá ser superior a dez cêntimos por litro, no caso do gasóleo, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças em comunicado.

A gasolina não sofre qualquer redução no ISP, exactamente porque o aumento previsto pelo sector é inferior aos dez cêntimos que levaria o Executivo a agir, como tinha afirmada esta semana na Assembleia da República.

Confirmada que está esta medida, significa que o litro do gasóleo simples deverá custar 1,845 euros em média, com o da gasolina simples 95 a manter-se nuns previsíveis 1,783 euros.

O primeiro-ministro afirmou que o Governo continuará a acompanhar a evolução do preço dos combustíveis "nas próximas semanas", sem excluir mais medidas a nível nacional e até ibérico.

Luís Montenegro falava na conferência de imprensa conjunta da 36.ª Cimeira Luso-espanhola, ao lado do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, que decorreu esta sexta-feira de manhã em Huelva (Espanha) e teve como tema central a segurança climática.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?