Gosta do Scooby-Doo? Esta ‘Mystery Machine’ pode ser sua!

Foi daquelas pessoas que passou a infância a ver os desenhos animados do Scooby-Doo na televisão portuguesa?

Um dos elementos mais distintos da série, para além do cão patusco, era a ‘Mystery Machine’, uma carrinha Dodge A100 de 1967, decorada bem no estilo do ‘flower power’ daquela década psicadélica.

Para os saudosistas do género, está no eBay uma versão monstruosa que recupera o espírito da época mas adaptada à violência dos nossos tempos.

Sim, a pintura da ‘Mystery Machine’ permanece fiel à versão original mas o que salta à vista são as enormes rodas para passar por cima daqueles que tiverem a infelicidade de lhe fazeren frente.

A equipá-la está um bloco V8 desenvolvido pela Mopar, embora não seja indicada a sua potência; a única informação é que tem uma transmissão automática às quatro rodas motrizes.

Agora, se quiser mesmo pagar 14.595 euros por esta brincadeira sobre rodas, despache-se. Este sábado termina o prazo em que pode comprá-la naquele portal de vendas.