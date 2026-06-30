Google Gemini passa a ser de série em todos os Renault

Depois dos bons serviços prestados, a Renault está a "trocar" o Google Assistant pelo Gemini, de maneira a melhorar a experiência do sistema openR Link; o português é uma das 13 línguas em que está disponível.

Comandos vocais para controlar a navegação, climatização e multimédia do carro fazem parte dos atributos deste assistente de inteligência artificial, que passa a fazer parte do equipamento de série de todos os modelos da marca gaulesa.

Novas aplicações a juntar às mais de 100 que já estão disponíveis, e mais funcionalidades no Google Maps "decoram" a solução, incluindo algumas específicas para veículos eléctricos, como o planeamento de rotas segundo a autonomia do carro.

Mais útil e relevante

O novo software oferece uma compreensão contextual que torna a ferramenta ainda mais relevante e útil, ao ser capaz de analisar consultas complexas em linguagem natural, ao mesmo tempo que é capaz de encadear acções de maneira mais rápida.

A actualização tem sido realizada por via remota nas duas últimas semanas, mas deixa a possibilidade ao utilizador de continuar a usar o Google Assistant se assim o desejar.

Os utilizadores também poderão activar o Gemini Live, disponível numa futura actualização, para uma interacção conversacional mais avançada.

Mudar de idioma durante uma conversa, encadear pedidos sem estar sempre a usar a expressão Hey Google, participar em conversas naturais e fluidas, e interromper o assistente sempre que necessário são alguns dos atributos do Google Gemini.

Texto: P.R.S.

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