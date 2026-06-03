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Golpe duplo: Fiat revela novos Grizzly e Grizzly Fastback

12:07 - 03-06-2026
 
 
Golpe duplo: Fiat revela novos Grizzly e Grizzly Fastback

Dois anos passados sobre a apresentação dos protótipos, já se conhecem as formas do novíssimo Fiat Grizzly, alinhado com uma variante Grizzly Fastback nos menos de 4,5 metros que têm de comprimento.

Apontados ao segmento C, o primeiro exemplo assume-se como um SUV versátil vocacionado para as famílias graças às suas proporções mais verticais e compactas para maximizar o espaço a bordo.

Já a segunda proposta assume um carácter mais dinâmico e sofisticado num visual mais expressivo, sendo ambos construídos sobre a plataforma multi-energias Smart Car.

Ambos irão equipar uma gama completa de motorizações que compreendem soluções puramente a gasolina sem esquecer as versões hibridizadas e 100% eléctricas mas sem serem avançados quaisquer dados técnicos.

A família Grizzly será distribuída por diferentes localizações a nível mundial, estando o seu lançamento agendado na Europa, Médio Oriente e África para o segundo semestre de 2026.

Texto: P.R.S.

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TEMAS:

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