GNR reforça presença na estrada com operação Páscoa 2026

Depois da Polícia de Segurança Pública, é a vez da Guarda Nacional Republicana (GNR) começar esta quinta-feira a operação Páscoa 2026 até segunda-feira, durante a qual será reforçado o patrulhamento e as acções de fiscalização nas estradas.

Os militares da guarda irão estar atentos a manobras perigosas, condução sob influência de álcool e drogas, excesso de velocidade, e correcta sinalização e execução das manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem.

Vão igualmente estar focados na utilização indevida do telemóvel e à incorrecta ou não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças.

No âmbito desta operação Páscoa 2026, também reforçada a presença nos locais de festividades e respectivas imediações, assim como nas zonas residenciais e comerciais.

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