GNR e PSP mais atentas ao telemóvel na condução a partir de terça-feira

Arranca já esta terça-feira a primeira acção do ano promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) com a colaboração da GNR e PSP.

A campanha Ao Volante o Telemóvel Pode Esperar visa alertar os automobilistas para as consequências do uso do telemóvel durante a condução.

As acções de sensibilização da ANSR acontecem no continente e nas regiões autónomas enquanto as operações de fiscalização da GNR e PSP incidem em especial em vias com elevado fluxo rodoviário.

A ANSR explica que a campanha que se prolonga até 20 de Janeiro tem terça-feira a primeira acção de sensibilização e fiscalização às 09h00 na Estrada Nacional 356, na rotunda de acesso ao Mosteiro da Batalha.

Segue-se a 15 de Janeiro, às 09h00, a Rua Paulo VI, em Leiria, e no dia 16, às 13h00, na Avenida do Cávado, em Braga.

A 17 de Janeiro, às 09h00, será a vez da Avenida António Macedo, em Braga, para no dia 20 a campanha encerrar às 07h30 na Avenida 10 de Junho, no Seixal.

