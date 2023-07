GNR e PSP: 'Ao Volante, o Telemóvel Pode Esperar' só apanha 775 infractores

A GNR e a PSP registaram 13.946 infracções rodoviárias em todo o país, no âmbito da campanha Ao Volante, o Telemóvel Pode Esperar.

Todavia, só 775 foram relativas ao uso do telemóvel durante a condução na acção que decorreu entre 18 e 24 de Julho sob responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Esta campanha, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023, teve como objectivo alertar os condutores para as graves consequências do manuseamento do telemóvel durante a condução.

Uma nota do comando da GNR diz que, no período em que decorreu a acção, foram fiscalizados presencialmente 57.146 veículos em Portugal continental.

Só da parte daquela força de autoridade foram fiscalizados 36.550 veículos e detectado 9.169 infracções, 583 relacionadas com o uso de telemóvel.

Já a PSP, nas suas áreas de jurisdição, fiscalizou 20.146 viaturas e detectou 4.777 infracções, 192 delas por uso de telemóvel durante a condução.

No período da campanha registaram-se ainda 2.560 acidentes rodoviários, que resultaram em oito vítimas mortais, 45 feridos graves e 835 feridos ligeiros.

Segundo a nota da GNR enviada à agência Lusa, face ao período homólogo de 2022, verificaram-se menos 195 acidentes, menos dois mortos, menos cinco feridos graves e menos 59 ligeiros.

