GNR aperta vigilância ao uso de telemóvel ao volante

Se é daqueles condutores que cede sempre à tentação de atender o telemóvel quando está ao volante, esteja atento porque a GNR intensifica esta segunda-feira a vigilância sobre o uso inapropriado.

A campanha de fiscalização rodoviária RoadPol – Telemóvel, que decorre até domingo em Portugal continental, tem por alvo o uso de "aparelhos radiotelefónicos" durante a condução.

"A operação tem como objectivo alertar os condutores para as consequências negativas, e mesmo fatais, do uso indevido do telemóvel durante a condução", adianta a força da autoridade em comunicado.

Um estudo da Prevenção Rodoviária Portuguesa divulgado pela GNR indica que quase 75% dos portugueses declararam que utilizam o telemóvel quando conduzem.

Mesmo assim, estão conscientes de que o seu uso provoca a "diminuição da capacidade de vigilância do condutor e dispersão da atenção", assim como o "aumento do tempo de reacção" a qualquer imprevisto.

Outras das consequências são a "má avaliação do posicionamento do veículo na via", a "dificuldade de descodificação dos sinais e da sua memorização" e o "desrespeito da regra de cedência de passagem".

Também a dificuldade de manter a distância de segurança, sinalizar a mudança de direcção ou a avalização incorrecta da velocidade são avançados para o uso nefasto do telemóvel ao volante.

