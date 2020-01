GM quer ressuscitar Hummer sob a forma de um eléctrico

A General Motors (GM) está a planear recuperar o Hummer, o seu icónico e controverso SUV dos anos 2000, desta feita como um veículo totalmente elétrico, avança o The Wall Street Journal.

O jornal, que cita fontes da empresa, indica que a GM poderá iniciar a promoção do futuro modelo e o ressurgimento do Hummer já em fevereiro, durante o Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano.

O The Wall Street Journal assinala que a GM não pretende recuperar a marca Hummer, mas sim usar o nome para um modelo que será comercializado dentro da marca GMC, que tem uma gama de SUV e carrinhas pick-up.

O novo Hummer deverá chegar ao mercado no início de 2022, rivalizando com o recentemente apresentado Cybertruck da Tesla e com o anunciado Rivian R1T. O Hummer seria, diz o jornal, o primeiro modelo da "ofensiva" da fabricante norte-americana em SUV e "pick-ups" elétricas.

Desde 2010 que a GM não vende veículos com a designação Hummer, isto após ter fracassado na venda da marca no âmbito do processo de proteção contra falência de 2009.

Nascido como um "spin-off" do veículo miliar M998 Humvee, o Hummer lançou o seu primeiro modelo, o H2, em 1992. Dez anos mais tarde surgiu o H2 e em 2007 o H3.



Autor: "Negócios"

