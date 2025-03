GLC eléctrico da Mercedes-Benz sujeito ao Árctico

São as primeiras fotografias oficiais daquele que será o futuro GLC 100% eléctrico com tecnologia EQ, como a Mercedes-Benz faz questão de sublinhar, mas devidamente camuflado nos principais detalhes.

O SUV promete ser crucial na estratégia de electrificação da construtora germânica ou não fosse o modelo actual o mais vendido da marca em 2024.

Foi na pista sueca de Arjeplog, 100 quilómetros abaixo do Círculo Polar Árctico, que a nova proposta foi ensaiada temperaturas negativas para conhecer a eficiência e a autonomia da bateria naquelas condições.

Os testes não se cingiram apenas a essa questão: também a tracção integral e a qualidade de condução nos pisos gelados e nevados foram alvo da atenção dos técnicos da Mercedes-Benz.

Aerodinâmica manda…

O que a película de camuflagem deixa entrever mostra linhas mais suaves no futuro GLC eléctrico para reduzir a "pressão" aerodinâmica, com evidentes benefícios no consumo e na autonomia.

As arestas foram "limadas" ao pormenor, com os pilares do pára-brisas fortemente inclinados e os guarda-lamas traseiros generosamente encurvados.

Percebe-se à frente uma assinatura luminosa em forma de estrela, com o espaço entre as ópticas a fazer adivinhar uma grelha evocativa dos Mercedes-Benz térmicos, acima duma generosa entrada de ar.

Os puxadores escamoteáveis das portas estão niveladas com a carroçaria, enquanto atrás o vidro é emoldurado por uma asa a dar continuidade ao tejadilho.

… nos consumos eficazes

Quanto aos poucos dados que a Mercedes-Benz avança para o GLC está a estreia da nova plataforma MB.EA com arquitectura eléctrica de 800 volts.

A bateria de 94,5 kW, associada a uma nova bomba de calor, poderá suportar carregamentos rápidos superiores a 320 kW em corrente contínua, devendo oferecer autonomias acima dos 650 quilómetros.

A recuperação mais eficaz de energia é conseguida através dum sistema de travagem inovador com uma gestão regenerativa mais eficaz, ao mesmo tempo que dá uma melhor sensação no pedal de travão.

Sem avançar com potências, o futuro GLC terá variantes com um ou dois propulsores, sendo este 4MATIC para a tracção integral.

À unidade de tracção principal do eixo traseiro estará igualmente associada uma transmissão de duas velocidades para maior eficiência nos consumos.

A apresentação oficial do SUV com tecnologia EQ apenas está prevista para o final de 2026, à semelhança do que deverá acontecer com o inédito Classe C 100% eléctrico.

