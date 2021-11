Insatisfeito com o visual que o Rolls-Royce Ghost impõe na estrada? Pois a segunda geração desta berlina de luxo ganhou o tratamento Black Badge.

Ghost Black Badge da Rollys-Royce ainda mais diabólico

Alvo principal? Atrair clientes que desejam um carro discreto e livre de qualquer elementos supérfluos na sua estética, explica a marca britânica.

Uma ambição difícil de cumprir face ao porte imponente de uma berlina como o Rolls-Royce Ghost.





À escolha está uma lista impressionante de 44 mil cores para uma personalização mais particular, embora o preto original seja o tom mais desejado.

Considerado o preto mais escuro disponível num carro de produção, a tinta atomizada e aplicada na carroçaria por via electrostática pesa 45 quilos.

Coberta com duas camadas de verniz e polida à mão, todo o processo leva até cinco horas na cabine de pintura.

A estatueta Spirit of Ecstasy sobre o capô, a grelha do radiador e o interior brilhante apresentam um acabamento escuro.

As jantes em liga leve de 21 polegadas são constituídas por 44 camadas de fibra de carbono.

O símbolo Leminscate do Black Badge está visível em vários pontos, como no painel iluminado no tabliê, onde surge envolvido por 850 estrelas só visíveis no escuro.



Outras "extravagâncias" estão presentes no Ghost Black Badge, como a carroçaria em alumínio suspensa em molas pneumáticas maiores para reduzir o seu rolamento.

Por baixo do capô, o motor ganhou um tratamento especial para desenvolver mais 29 cv e 50 Nm. Significa isso que o bloco V12 biturbo de 6.75 litros debita agora 600 cv, menos 12 cv do que no Ghost Black Label de 2016.

Todavia, o binário aumentou de 839 para 900 Nm, com os zero aos 100km/hora a fazerem-se em 4,7 segundos.

Para este desempenho contribui uma transmissão personalizada e tratamentos de aceleração para aumentar ainda mais as reservas de potência.



A caixa automática ZF de oito relações e os eixos dianteiros e traseiros estão combinados para dar a melhor resposta ao condutor, segundo as pressões no acelerador e na condução.

Basta seleccionar a função Low para libertar um barulho mais envolvente dos escapes e reduzir para metade a necessidade das passagens de caixa.

Quanto a preços, não se espere um valor ao alcance da carteira do comum dos mortais. O Rolls-Royce Ghost Black Bage é proposto no Reino Unido a partir de 295.300 euros antes de taxas e impostos.

