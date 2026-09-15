Genes de super desportivo: Mercedes-AMG CLA 45 MATIC+ já tem preços

A Mercedes-Benz começa a alargar a apetência pelo vencedor do Carro Europeu do Ano em Janeiro passado com um desportivíssimo AMG CLA 45 MATIC+ totalmente eléctrico.

Mercedes-AMG CLA 45: 680 cv eléctricos para emoções extremas

O desempenho promete ser emocionante, com os seus 500 kW (680 cv) a levá-lo nuns velozes três segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma autonomia até aos 670 quilómetros com a bateria de 94 kWh úteis.

Com as reservas nacionais abertas desde o lançamento, o coupé de quatro portas e a respectiva Shooting Brake que o acompanha, definem agora os preços para toda a gama.

Acelerações fulminantes

Lançada que foi a nova geração do CLA eléctrico e respectivas variantes hibridizadas, a Mercedes-Benz acelera o ritmo com um "tratamento" AMG para o coupé e a carrinha.

A distingui-los das variantes convencionais está a grelha "pan-americana" e os pára-choques característicos dos modelos da firma de Affalterbach, vias alargadas e elementos aerodinâmicos optimizados.

A traseira comporta um aerofólio activo integrado, que na Shooting Brake está montado na ponta posterior do tejadilho, para criar a necessária força descendente a partir dos 145 km/hora.

A verdadeira revolução, no entanto, está sob a carroçaria: são três motores eléctricos de fluxo axial a "passarem" uns combinados 500 kW (680 cv) e 1.759 Nm às quatro rodas.

A insígnia alemã confirma a resposta do sistema de tracção integral AMG Performance a um nível inédito, garantindo uma agilidade ímpar em curva e acelerações fulminantes à saída dela.

Até 670 km de autonomia

A alimentar o AMG CLA 45 MATIC+ está uma bateria de nova geração, com células cilíndricas de alta densidade energética, para uma capacidade útil de 94 kWh.

Essa configuração permite anunciar uma autonomia combinada até 670 quilómetros no coupé de quatro portas, que baixa para 640 quilómetros na carrinha.

Graças à sua arquitectura de 800 volts, para carregamentos até 330 kW, bastam-lhe 22 minutos para recarregá-la de dez a 80% da sua capacidade, ou recuperar 270 quilómetros suplementares numa dezena de minutos.

Habitáculo de competição

O habitáculo do bólide eleva o universo digital do CLA a um novo patamar com o sistema de infoentretenimento MBUX de última geração.

Nos ecrãs são exibidos gráficos e menus exclusivos da AMG, com a telemetria e os dados de condução dinâmica a ganharem um óbvio protagonismo.

Os revestimentos exclusivos em pele sintética Artico e microfibra MicroCut, com pespontos contrastantes completam a atmosfera própria dum cockpit de competição hiper conectado.

Já disponíveis para encomendas nacionais, o Mercedes-AMG CLA 45 MATIC+ arranca nos 80.600 euros para a versão coupé de quatro portas, com a Shooting Brake a começar nos 81.700 euros.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?