Pompa e circunstância marcaram o lançamento oficial da Geely Auto Portugal em Vila Nova de Gaia sob representação da Salvador Caetano.

Geely E2 ataca electromobilidade acessível; todos os preços da gama

Já com as encomendas abertas para os Geely E5 e Starray EM-i no formato SUV, a insígnia chinesa reforça a presença no segmento eléctrico com o Geely E2.

"O lançamento oficial da Geely em Portugal representa mais um passo na nossa estratégia em disponibilizar soluções de mobilidade ajustadas às necessidades dos portugueses", assume Sérgio Ribeiro, administrador executivo da Salvador Caetano Auto e director de distribuição automóvel internacional.

Já para Aiden He, director executivo da Geely Brand Europe, "Portugal é um mercado importante na expansão europeia da marca", sendo a parceria com o grupo português uma oportunidade para "aliar a nossa capacidade de desenvolvimento técnico-industrial a um conhecimento profundo do mercado local".

Apontado preferencialmente à condução urbana, como justifica a sua autonomia até 350 quilómetros, o compacto já tem as reservas abertas a partir de 21.910 euros ou 17.800 euros (+ IVA).

Prático para o dia a dia

Depois do 100% eléctrico Geely E5, e do plug-in Starray EM-i com tecnologia Super Hybrid, é agora o Geely E2 a merecer o protagonismo na abertura oficial de portas da construtora chinesa no nosso país.

Alimentado exclusivamente a electrões, o hatchback está concebido para uma condução prática no dia a dia citadino, tendo nos consumos e nos preços bem controlados os seus principais argumentos.

Esticado aos 4,13 metros de comprimento, não será pelo visual exterior que o compacto se irá distinguir da concorrência mais directa.

O mesmo já não acontece a bordo, coma prioridade a ser dada à organização do espaço para acomodar cinco adultos o melhor possível.

Não será um puro familiar, como confirmam os 2,65 metros que distam os dois eixos, mesmo se o porta-bagagens assume 375 litros de capacidade, a que se somam mais 70 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento.

Tecnologia a bordo

Tecnologia e elementos de conforto ainda incomuns para carros do segmento B destacam-se no Geely E2, com a mais equipada a comportar volante e bancos dianteiros aquecidos num ambiente realçado pela qualidade dos materiais.

O posto de condução é pontuado pelo visor de 8,8 polegadas para a instrumentação e pelo ecrã de 14,6 polegadas para o infoentretenimento com rede 4G.

Compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, que é sem fios no topo de gama, ligação Bluetooth, navegação em tempo real, rádio digital DAB, loja de aplicações Geely e actualizações remotas fazem parte da oferta de série.

E depois são os 24 sistemas avançados de assistência à condução a destacarem o hatchback eléctrico, onde se incluem a velocidade de cruzeiro adaptativa com manutenção de faixa de rodagem, e travagem autónoma de emergência.

Contam-se ainda de série a câmara e sensores de estacionamento traseiros, que na versão mais acabada é reforçada com uma câmara panorâmica de 540 graus com representação transparente do chassis.

Até 345 km eléctricos

O Geely E2 distribui-se por três versões, com a Pro que dá entrada à gama a equipar uma bateria LFP de 35,4 kWh para 252 quilómetros de autonomia combinada, com as recargas a fazerem-se a uns máximos 60 kW DC.

Os 60 kW (82 cv) e 150 Nm que debita às rodas traseiras aceleram o hatchback dos zero aos 100 km/hora em 14,2 segundos para uma velocidade de ponta limitada a 130 km/hora.

As variantes Max e Ultra, com 85 kW (116 cv) 150 Nm ao eixo posterior, equipam um acumulador LFP de 47 kWh para 345 quilómetros eléctricos, sendo recarregável a 80 kW DC.

O maior desempenho de ambos reflectem-se nos 11,5 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a ser tabelada nos 130 km/hora.

Com uns "reduzidos" 1.290 a 1.365 quilos para um carro eléctrico a contribuírem para uma melhor manobrabilidade, os consumos variam entre os 15,5 e 15,9 kWh/100 km.

O Geely E2 tem um preço de partida de 21.910 euros para a versão Pro, subindo aos 24.910 euros na variante Max, e aos 27.810 euros no topo de gama Ultra.

Texto: P.R.S.

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