Gastava 300 mil euros neste Ferrari F12 modificado pela Creative Bespoke?

O Ferrari F12 Berlinetta é um dos modelos mais elegantes que a marca de Maranello lançou nos últimos anos, mas mesmo assim, há sempre quem queira ir mais além. O exemplar que aqui lhe trazemos é o exemplo perfeito disso mesmo e agora surge para venda no portal "eBay".

Criado para a edição do ano passado do SEMA, este Ferrari F12 Berlinetta tem a assinatura da Creative Bespoke e conta com mais de 125 mil dólares em modificações, o equivalente a 115 mil euros.

Parte desta "factura" deve-se ao vistoso e agressivo "kit" de carroçaria em fibra de carbono da Duke Dynamics, elemento que acrescenta pára-choques mais musculados e cavas das rodas mais largas a este GT italiano. De destacar ainda o enorme difusor dianteiro, o novo capot com entrada de ar ao centro e nas laterais e claro, a enorme asa traseira fixa.

A imagem exterior só fica completa com um conjunto de jantes da Kompression Wheels, com uma suspensão Novitec que o deixa ainda mais próximo do solo e com a pintura em Alumínio Opaco, uma cor muito especial que a Ferrari apenas faz por encomenda.

Mas não pense que as alterações se resumem a uma imagem mais radical, é que o motor V12 naturalmente aspirado de 6.3 litros também recebeu uma nova Unidade de Controlo e passou a produzir 800 cv.

Deixámos o pior para o fim, o preço, é que este Ferrari F12 Berlinetta está à venda por 329.800 dólares, cerca de 302.360 euros. É uma pequena fortuna, é certo, mas acredite que não existem muitos F12 como este.