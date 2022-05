Gasolina sobe e gasóleo desce segunda-feira com mexidas no ISP

O Governo vai reduzir a taxa do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) sobre a gasolina na próxima semana, passando a ter um alívio de 24 cêntimos por litro.

A taxa aplicada ao gasóleo mantém-se igual à do início da semana que agora termina, aliviando em 21,5 cêntimos por litro

Segundo as contas do Ministério das Finanças, divulgadas pela agência Lusa, segunda-feira o litro do gasóleo deverá descer 2,8 cêntimos e o litro da gasolina deverá subir 4,1 cêntimos.

Em comunicado, indica que, "tendo em conta a perspectiva da evolução dos preços na próxima semana, o Governo determina a redução da taxa do ISP em 1,2 cêntimos por litro de gasolina".

O Ministério das Finanças indica que, "considerando o efeito conjunto da tributação em sede de IVA e ISP, a decisão reflecte-se num alívio da carga fiscal de 1,5 cêntimos por litro de gasolina".

Por outro lado, "a taxa unitária de ISP aplicável ao gasóleo ficará inalterada, mantendo-se a aplicação dos descontos actualmente em vigor".

