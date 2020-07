Gasolina já subiu 16 cêntimos desde Maio e vai voltar a aumentar

Os preços dos combustíveis vão registar um novo aumento em Portugal a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de julho, com a gasolina simples 95 a ter margem para subir mais do que o gasóleo. Significa isto que há nove semanas que os preços de ambos os ativos não sofrem qualquer redução.De acordo com os cálculos realizados pelo Negócios, há margem para uma subida da gasolina simples 95 em torno dos 2 cêntimos para os 1,397 euros por litro, o que representa um máximo desde o dia 16 de março deste ano, mesmo antes de ter sido decretado o Estado de Emergência em Portugal devido à covid-19.Em apenas dez semanas, desde os mínimos de pelo menos dois anos registados no início de maio, em que cada litro de gasolina valia 1,237 euros, o preço de venda ao público deste ativo sofreu um aumento de 16 cêntimos nas gasolineiras. Desde que o Negócios tem registo, em janeiro de 2015, nunca o preço da gasolina subiu tanto neste período de tempo.Quanto ao gasóleo simples, os preços deverão subir cerca de 1 cêntimo a partir da próxima semana para os 1,210 euros por litro, continuando a negociar em máximos desde 20 de abril. A partir dos mínimos atingidos na semana começada no dia 4 de maio, o preço deste ativo subiu 8,5 cêntimos e é preciso recuar até a uma sequência de semanas começada a 1 de janeiro de 2019 para ver o preço do gasóleo subir tanto.