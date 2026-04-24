Gasolina e gasóleo com o mesmo preço na segunda-feira

O barril do petróleo voltou esta semana a ser negociado acima dos 100 dólares devido à continuação do fecho do Estreito de Ormuz no Médio Oriente, mas o do gasóleo "conseguiu" voltar a descer na próxima semana.

Para segunda-feira é expectável uma queda de quatro cêntimos/litro para aquele combustível mas para quem tem um carro a gasolina desagradará o aumento em 2,5 cêntimos/litro, de acordo com os dados do Automóvel Clube de Portugal.

A confirmarem-se estas previsões, significa que no arranque da próxima semana a gasolina simples 95 poderá fixar-se nos 1,921 euros por cada litro, enquanto o gasóleo deverá baixar para 1,928 euros para a mesma quantidade

A média final só ficará fechada ao final desta sexta-feira, podendo ainda registar-se alterações face à evolução das cotações internacionais do petróleo.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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