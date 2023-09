Gasóleo volta a ter forte aumento na segunda-feira; gasolina também sobe

Depois do aumento de quatro cêntimos por litro do gasóleo na semana passada, espera-se novo "salto" no valor deste combustível na próxima semana.

A subida pode chegar aos seis cêntimos por litro, com a gasolina a aumentar um cêntimo ou até manter-se inalterado.

Se estes indicadores se confirmarem, o gasóleo simples poderá atingir os 1,82 euros/litro e a gasolina simples 95 os 1,87 euros/litro.

O aumento do preço do gasóleo é justificado por alguma instabilidade nos mercados internacionais de produtos refinados.

A subida do Brent também não ajuda, com o barril a ser negociado em redor dos 94 dólares, equivalente a cerca de 88 euros.

Ambos os valores já incluem os descontos aplicados pelas gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Todavia, é necessário ter em atenção que estes preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

