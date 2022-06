Gasóleo volta a subir na segunda-feira mas gasolina deverá baixar

O preço do gasóleo deverá aumentar seis cêntimos por litro na segunda-feira, com a gasolina a descer quatro cêntimos.

A informação divulgada por várias fontes contactadas pela agência Lusa tem em conta as cotações no fecho do mercado desta quinta-feira.

Já na sexta-feira, o Governo anunciou a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) em 22,2 cêntimos por litro no gasóleo.

Quanto à gasolina, essa redução atinge os 26,3 cêntimos por litro, de acordo com o comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças.

As reduções do ISP traduzem-se em 1,2 cêntimos adicionais na gasolina, e 0,4 cêntimos no gasóleo, segundo o Executivo.

De acordo com o Governo, "a taxa do ISP do gasóleo desce assim para o mínimo permitido pela Directiva 2003/96/CE, de 27 de Outubro".

Acrescenta, no entanto, que "Portugal já solicitou junto da Comissão Europeia, em Abril, a derrogação da aplicação dos limites mínimos impostos pela referida directiva, ao abrigo do seu artigo 19.º, estando em curso a avaliação do pedido pelos serviços da CE".

A tutela informou ainda que, "no âmbito da revisão semanal do mecanismo de actualização do ISP, que assegura a devolução da eventual receita extraordinária do IVA face à perspectiva de evolução dos preços", a situação será reavaliada a 24 de Junho".

Preço eficiente

A média dos preços nas gasolineiras, na semana de 6 a 12 de Junho, ficou 1,3 cêntimos por litro acima do preço médio semanal determinado pelo regulador, no caso da gasolina, e 1,4 cêntimos abaixo no caso do gasóleo.

Segundo o Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público para a semana de 13 a 19 de Junho, publicado esta terça-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), "relativamente à semana anterior verificou-se que a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 1,3 cêntimos por litro acima do preço eficiente dessa semana, no caso da gasolina 95 simples, e 1,4 cêntimos por litro abaixo no caso do gasóleo simples".

Já em termos percentuais, a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 0,6% acima do preço eficiente, e o gasóleo simples 0,7% abaixo.

O preço eficiente é um preço médio semanal calculado pelo regulador da energia e determinado pela soma das seguintes componentes:

- os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respectivos fretes marítimos;

- a logística primária, incluindo nessa parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respectivos.

Relativamente aos preços com descontos praticados pelos postos de combustível, publicados pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a gasolina 95 simples apresentou um desvio de -0,8% face ao preço eficiente, e o gasóleo simples -4,3%.

Nestes casos, em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respectivamente, 1,9 cêntimos por litro e 8,2 cêntimos por litro abaixo dos preços eficientes.

