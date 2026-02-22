Gasóleo sobe segunda-feira; gasolina mantém preço actual

O fim de semana está a terminar mas, se tiver um diesel, ainda há tempo para atestar o depósito de gasóleo para não ser penalizado com a subida em 1 cêntimo por litro na segunda-feira; a gasolina não deverá ter "mexidas".

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, na próxima semana o litro da gasolina simples 95 deverá manter-se nos para 1,684 euros/litro, com o gasóleo simples a aumentar para 1,591 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

