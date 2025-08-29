Gasóleo sobe, gasolina baixa … mas nem dará por isso na segunda-feira!

O arranque da próxima semana será marcada pelo aumento do preço do gasóleo e pela redução do da gasolina, mas será tão residual que quase nem se dará por isso quando for atestado o depósito de combustível.

Está prevista a subida em meio cêntimo por litro no primeiro exemplo, e a descida no mesmo valor para o segundo, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal.

A confirmarem-se as previsões, segunda-feira poderá esperar-se um preço médio de 1,55 euros/litro no gasóleo simples, e de 1,693 euros/litro na gasolina simples 95.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

