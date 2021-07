Gasóleo desce e gasolina mantém preço na segunda-feira

O preço por litro do gasóleo simples deverá cair cerca de dois cêntimos na próxima segunda-feira, para os 1,439 euros, de acordo com o Jornal de Negócios.

A confirmar-se, será a maior descida desde Abril de 2020 mas apenas a terceira queda semanal registada desde o início deste ano.

A gasolina simples 95 deverá manter o mesmo preço registado na última segunda-feira, cifrando-se nos 1,673 euros por litro.

Entretanto, recorde-se que na quinta-feira o Governo aprovou em Conselho de Ministros uma proposta de lei para regular as margens de lucro das gasolineiras nos preços dos combustíveis.

O diploma que limita as margens na venda de combustíveis e das botijas de gás, prevê que o Governo actue, por portaria, se considerar que elas estão demasiado altas sem justificação.

Aliás, se a proposta de lei fosse aplicada de imediato, o preço do litro da gasolina baixaria nove cêntimos, enquanto no gasóleo seria cerca de um cêntimo.

Os cálculos realizados pelo matutino de economia baseiam-se na evolução de ambos os derivados do petróleo, assim como do euro.

Claro que os valores por litro da gasolina e do gasóleo estão sempre dependentes de cada posto de abastecimento, assim como da marca e da zona onde se encontra.

As contas já englobam as variações face ao preço médio praticado no nosso país na semana que agora acaba, e anunciado pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

Esses dados disponibilizados ao Jornal de Negócios só estão disponíveis até quinta-feira, quando falta um dia de negociação.

