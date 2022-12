Este Verão, a Alpine surpreendeu os "alpinistas" com um desportivo 100% eléctrico derivado do A110.

Gasly e Ocon preparam nova época de F1 com Alpine A110 E-ternité eléctrico

Infelizmente, os dois E-ternité são protótipos mas com poucas diferenças de desempenho face à versão equipada com o motor turbo de 1.8 litros.

A oportunidade de acelerá-los em estrada aberta foi dada a Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Tratou-se de uma brincadeira dos dois pilotos da Alpine F1 Team antes dos testes de pista no Bahrein no final de Fevereiro.

No vídeo promocional, Gasly junta-se ao colega de equipa depois de cruzar o Euro Túnel sob o Canal da Mancha a toda a velocidade.

Objectivo? Encontrarem-se a horas com o director de equipa Otmar Szafnauer na sede da equipa em Enstone, no Reino Unido.

À partida, a Alpine não vai colocar no mercado este A110 E-ternité com 242 cv e 300 Nm debitados por um motor eléctrico.

É uma pena porque o desportivo equipa a mesma bateria de 60 kWh do Renault Mégane E-Tech Electric para uma autonomia até 420 quilómetros.

Todavia, o responsável pela equipa de Fórmula 1 lançou uma pista no final do vídeo com uma frase enigmática.

"Os regulamentos não vão mudar muito", avançou Otmar Szafnauer "mas haverá muitas mudanças com o nosso A523".

À partida será o sucessor do monolugar A522 que correu na última época de Formula 1…

… mas seria bem divertido se fosse o nome de código do carro que fará a estreia da Alpine na electromobilidade.

