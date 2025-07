Garagem milionária: Aston Martin estreia mansão em Tóquio

Há mais uma marca de luxo a reforçar a aposta no imobiliário: agora foi a Aston Martin a revelar a N.º 001 Minami Aoyama construída em Omotesando, um dos quarteirões mais desejáveis de Tóquio.

Com 724 metros quadrados, o edifício de quatro pisos equipa três quartos, cada um com casa de banho própria, assim como um terraço arborizado no topo, com a cave a equipar um ginásio com spa, adega e simulador de golfe, sem esquecer a piscina no exterior.

Saliente-se ainda que todo o mobiliário foi concebido especificamente para este imóvel por parceiros da Aston Martin, assim como o sistema sonora da Bowers & Wilkins, ou não fosse esta fabricante a equipar em exclusivo os modelos da marca.

Um dos aspectos mais significativos do projecto é o espaço para expor dois desportivos da insígnia enquanto os convivas jantam, como se de peças de arte se tratassem.

O preço deste primeira "casa" Aston Martin asiática não foi divulgado, mas o seu valor deverá ser de vários milhões de euros para uma clientela escolhida a dedo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?