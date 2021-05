Ganha Mitsubishi Lancer Evo em sorteio e destrói-o em 24 horas

Imagine que é o feliz vencedor do sorteio do carro dos seus sonhos e, menos de 24 horas após o receber, consegue destruí-lo sem haver hipóteses de reparação?

Foi o que aconteceu a Adam Griffiths na última quarta-feira, e quase nem teve tempo para saborear a alma do desportivo.

Há menos de uma semana, a britânica Dream Car Giveaways sorteou um desportivo de eleição: um Mitsubishi Lancer Evolution IX de 2006 pintado num vermelho brilhante.

Tratava-se da versão FQ-320 e tinha pouco mais de 112 mil quilómetros no hodómetro, com uma nova pintura e alguns retoques na chapa.

Apesar da elevada quilometragem, o bólide tinha as revisões em dia e até foram gastos mais de mil euros no motor.

Um desportivo em óptimas condições, a julgar pelas fotografias que a concessionária britânica publicou no seu portal.

A equipá-lo está um bloco Mivec turbo de 2.0 litros, com caixa manual de seis velocidades, e capaz de desenvolver 291 cv de potência.

Foi a própria polícia rodoviária de Gales do Sul a publicar as imagens do carro destruído num twitt que entretanto foi apagado.

"Como a maioria já deve saber, infelizmente o Evo foi destruído num acidente", reagiu a Dream Car Giveaways no Facebook.

"O principal é que Adam está bem; não sabemos o que aconteceu e não vamos especular. Por favor, sejam respeitosos nos vossos comentários. Pode acontecer a qualquer um!".

