Gama Xpeng vai integrar Google Play de origem

A Xpeng passa a integrar de origem o Google Play na sua gama automóvel, naquela que é uma nova etapa de colaboração estratégica com a tecnológica norte-americana.

O lançamento está previsto para o início do próximo ano mas será feito de forma progressiva nos diferentes mercados em que a insígnia chinesa está presente.

Através do Google Play, os utilizadores terão acesso a um ecossistema global em expansão, com centenas de aplicações desenvolvidas para o sistemas de infoentretenimento.

A oferta diferenciada inclui música e podcasts, serviços de streaming de vídeo, navegação, carregamento e estacionamento, notícias, jogos para utilização com o veículo estacionado e serviços do dia a dia.

A experiência digital a bordo poderá evoluir de forma contínua, sem exigir actualizações remotas profundas de software.

Desenvolvida com base no Android Automotive OS, a integração funcionará em conjunto com as capacidades do cockpit "inteligente" inteligência artificial da Xpeng.

Nesse sentido, condutores e passageiros poderão utilizar o assistente vocal da marca para abrir e interagir com as aplicações instaladas.

Texto: P.R.S.

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