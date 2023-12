Gama reforçada: Opel Corsa também já é híbrido

Depois do lançamento dos novos híbridos que reforçam a gama do Peugeot 208, era uma questão de tempo para o Opel Corsa receber as mesmas soluções.

A marca do relâmpago revelou esta quinta-feira o "irmão" do hatchback francês com tecnologia híbrida de 48 volts.

O sistema motriz comporta uma pequena bateria de 0,9 kWh que se recarrega automaticamente segundo determinadas condições de condução.

Os novos motores a gasolina de 1.2 litros e três cilindros, com 100 e 136 cv, e 205 e 230 Nm, foram especialmente desenvolvidos para esta aplicação híbrida.

A eles estão acoplados uma nova transmissão electrificada de dupla embraiagem com seis relações e um propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv).

Face ao Corsa 1.2 Turbo de 100 cv com caixa automática de oito velocidades, o Corsa Hybrid 100 poupa quase um litro de gasolina a cada 100 quilómetros.

O sistema também permite conduzir até um quilómetro em modo eléctrico a 30 km/hora, como é vulgar no trânsito urbano.

As acelerações também são compensadas com os 29 cv e 55 Nm, com ambos os motores ou a travagem regenerativa a recarregarem a bateria em contínuo.

Os Corsa Hybrid 100 e Hybrid 136 ainda não têm preços definidos para o nosso país, nem data de chegada aos concessionários nacionais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?