Gama reforçada: Dacia Sandero e Sandero Stepway já são Hybrid 155

Já não era sem tempo: depois dos Jogger, Duster e Bigster, é a vez dos Sandero e Sandero Stepway ganharem a tão ambicionada motricidade 100% híbrida.

Na base da variante Hybrid 155 está a mesma solução motriz daqueles modelos, o que significa a aliança dum bloco tetracilíndrico de 1.8 litros (ciclo Atkinson) com 107 cv e 170 Nm a um propulsor eléctrico de 36 kW (49 cv) e 205 Nm.

A funcionar como motor de arranque/gerador de alta tensão está um segundo propulsor a electrões de 15 kW (20 cv), juntando-se ao conjunto uma bateria de 1,4 kWh para uns combinados 156 cv de potência.

A caixa de velocidades automática tem quatro mudanças para o motor de combustão interna e duas outras para os motores eléctricos.

A marca afirma que o compacto poderá circular em cidade até 80% em modo 100% elétrico, que terá de ser confirmado ao volante, com os consumos a cifrarem-se em 4,2 litros/100 km para o Sandero, e 4,4 litros/100 km para o Sandero Stepway.

Ainda sem preços nem data de chegada ao nosso país, o Dacia Sandero Stempway já tem as encomendas abertas em França a partir de 21.400 euros, com o Sandero a poder ser reservado ainda neste mês desde os 19.990 euros.

Texto: P.R.S.

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