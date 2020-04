G-Power transformou o BMW M340i num monstro de 510 cv

Enquanto o novo BMW M3 não chega, o M340i xDrive é a versão mais desportiva e radical que pode comprar do Série 3. Mas apesar do "pedigree" desportivo desta versão ser grande, há quem ache que fique algo "curto" em relação à variante assinada pela "M Division" da marca de Munique.

A G-Power, conhecida preparadora germânica, faz parte do grupo de pessoas que mantém essa opinião, pelo que resolveu deitar as mãos ao M340i xDrive, tornando-o num "monstro" com 510 cv de potência.

O motor de 3.0 litros com seis cilindros em linha passou a debitar mais 136 cv (510 cv no total) e 690 Nm de binário máximo, um aumento de 190 Nm face à versão de fábrica. Para garantir esta evolução, a G-Power fez transformações ao nível do mapeamento da ECU, introduziu um "downpipe" em aço inoxidável e instalou um turbo de maiores dimensões e um novo sistema de escape.

O resultado é um M340i xDrive mais agressivo e mais potente, que nos deixa ainda com mais apetite para o que aí vem, que é como quem diz, o novíssimo BMW M3. Mas se quiser avançar para estas evoluções prepare-se para pagar, e bem! É que se optar or estas modificações todas a G-Power vai apresentar-lhe uma factura de 5840 euros.