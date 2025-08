G-Power faz do BMW XM um ''monstro'' com carbono da Mansory

Pode não ter o sucesso que a BMW desejaria mas há quem veja no indiscreto XM a tela perfeita para lhe dar uma personalização única.

Os técnicos da G-Power bem o pensaram e melhor o fizeram, ao transformarem o super SUV numa besta híbrida única apoiada nuns diabólicos 950 cv.

A acompanhar este aumento brutal de potência está uma carroçaria decorada a preceito, concebida em parceria com a Mansory para recheá-la duma série de adereços em fibra de carbono.

Esse acabamento muito detalhado está patente nas entradas de ar do pára-choques frontal, acompanhado dum divisor proeminente, assim como capô musculado, sem esquecer as saias laterais e os guarda-lamas alargados.

O remate final é dado pela asa traseira montada num plano superior mas com os olhares a incidirem obviamente no enorme difusor que abriga os dois escapes duplos.

Para os mais distraídos salta à vista o laranja vivo que pinta a carroçaria, contrastado pelos detalhes a negro, e pelas jantes em liga leve Hurricane RR de 23 polegadas pintadas a preto.

Infelizmente, é impossível perceber os arranjos feitos no habitáculo mas o preparador germânico sublinha que está pronto a aceder às personalizações mais extravagantes.

Exemplar único

O principal destaque deste BMW XM está mesmo no que se esconde debaixo do capô: o V8 biturbo de 4.4 litros, aliado a um propulsor eléctrico e a uma bateria de 29,5 kWh recarregável a 11 kW AC, debita uns combinados 950 cv e 1.400 Nm.

Um salto enorme face ao grupo motriz original com os seus 748 cv e 1.000 Nm, que a G-Power afirma ter conseguido com a optimização do software saído de fábrica.

Face a tal poder, a velocidade máxima foi elevada até aos 300 km/hora quando originalmente era de 270 km/hora, o que o coloca ao nível de alguns dos SUV mais rápidos do planeta.

Embora esta versão seja um exemplar único, a preparadora alemã explica que dispõe de outras soluções para o XM, com a primeira a debitar 850 cv e 1.100 Nm, e a segunda a elevá-la até aos 900 cv e 1.150 Nm.

Na calha está uma versão ainda mais potente, que deverá ultrapassar os 1.000 cv combinados, contando para tal com um completo sistema de escape Deeptone da G-Power.

