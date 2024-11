Futuros ''eléctricos'' da Jaguar não vão ter vidro traseiro

Reveladas que estão as primeiras imagens do futuro "eléctrico" da Jaguar, é agora confirmada a ausência do vidro traseiro que não se percebeu por baixo da camuflagem que cobria o coupé GT de quatro portas.

É a própria insígnia a sublinhar neste "aperitivo" devidamente "desmascarado" que os pormenores da traseira do Design Vision Concept irão inspirar os Jaguar da nova geração 100% electrificada.

O protótipo tem a estreia mundial agendada para 2 de Dezembro quando abrirem as portas do Miami Art Week, um dos mais importantes eventos dedicados à arte.

Nos dois espaços que lhe estão reservados, a Jaguar irá trabalhar com artistas emergentes que partilham o espírito Copy Nothing fundado por Sir William Lyons em 1935.

Na sua base está a adopção dum pensamento original e dum carácter de marca que chama a atenção através de uma criatividade destemida.

Embora o nome esteja em segredo, o portal Car & Driver descobriu um pedido de registo da marca I-Type nos Estados Unidos, o que poderá indicar uma vinculação ao I-Pace, primeiro esforço eléctrico da marca.

No plano técnico, a Jaguar afirma que terá mais de 420 kW (575 cv), e será capaz de percorrer perto de 700 quilómetros com uma única carga; o preço ultrapassará facilmente os 120 mil euros!

Prometidos estão mais dois "eléctricos" sobre a plataforma Jaguar Electric Architecture (JEA), sendo um dele um SUV.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?